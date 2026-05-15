Forchheim (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Lokal in Forchheim ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.
Die Küche in einem Lokal brennt. Ein 53-jähriger Mitarbeiter versucht, das Feuer zu löschen. Dabei erleidet er schwerste Brandverletzungen. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz.
Forchheim (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Lokal in Forchheim ist ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.
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Das Feuer ging demnach von einer Fritteuse in der Küche aus. Ein 53 Jahre alte Mitarbeiter habe versucht, den Brand zu löschen. Dabei zog er sich den Angaben zufolge schwerste Brandverletzungen zu und musste mit dem Hubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Eine weitere 45-jährige Mitarbeiterin und eine 71-jährige Anwohnerin zogen sich eine Rauchgasvergiftung zu. Sie wurden leicht verletzt in ein Klinikum gebracht.
Das Lokal war zum Zeitpunkt des Brandes geschlossen, es waren laut den Angaben des Polizeisprechers keine Gäste vor Ort. Nach anfänglich potenziell lebensbedrohlichen Verletzungen sei der 53-Jährige nach medizinischer Behandlung nicht mehr in Lebensgefahr. Der Schaden liegt den Angaben zufolge bei 30.000 Euro.