Das Feuer ging demnach von einer Fritteuse in der Küche aus. Ein 53 Jahre alte Mitarbeiter habe versucht, den Brand zu löschen. Dabei zog er sich den Angaben zufolge schwerste Brandverletzungen zu und musste mit dem Hubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Eine weitere 45-jährige Mitarbeiterin und eine 71-jährige Anwohnerin zogen sich eine Rauchgasvergiftung zu. Sie wurden leicht verletzt in ein Klinikum gebracht.