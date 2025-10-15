Aus der Not eine Tugend machen, das ist dem Verein Nachbarschaftshilfe Meiningen gelungen. Lange hat er neue Räume gesucht. Am Montag konnte der Verein Am Markt 13 sein Reparatur-Café neu eröffnen. Das Domizil teilt sich die Nachbarschaftshilfe mit dem VdK-Ortsverband Meiningen. „Ich finde das eine tolle Idee“, sagt Cornelia Kraffzick spontan, die am Montag zur Eröffnung Grüße von Bürgermeister Fabian Giesder überbrachte. Mit diesem Konzept könnten sich auch andere Meininger Vereine Kosten und Ressourcen teilen, regte die Leiterin des städtischen Geschäftsbereichs Bürgerdienste an.