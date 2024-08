Erstes deutsch-deutsches Kegelsporttreffen nach dem Fall der Mauer: Germania/Franken Würzburg gegen die BSG Motor Suhl in der Partnerstadt Würzburg, aufgenommen am 10. Dezember 1989 vor der Spieleröffnung. Foto: privat/Rolf Thieme

Der „Suhler Staatstrainer“ war als ausgebildeter Übungsleiter nicht zuletzt ein akribischer Beobachter der kegelsportlichen Welten in nah und fern. Selbst ehrgeizig und erfolgsgewohnt, würdigte das TKV-Ehrenmitglied die sportlichen Leistungen in allen Ligen und Klassen durch seine Lieblingszahl Null. „Wer im Abräumspiel keinen Fehlwurf macht, der kann kegeln“, so der Unvergessene, der in Suhl und Umgebung ebenso dauerhaft fehlt, wie man sich seiner in seiner Sportart noch oftmals in Dankbarkeit erinnert.

Günter Rother wurde 86 Jahre alt. Am 29. Juni wurde er im Beisein seiner Familie, von Freunden und Simson-Keglern in Ebertshausen zur letzten Ruhe geleitet.