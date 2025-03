Frankfurt/Main - Der Bitcoin hat nach einer rasanten Kursrally am Wochenende wieder leicht nachgegeben. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung notierte heute Vormittag bei rund 91.000 US-Dollar. Am Sonntag hatte er zeitweise bei etwa 95.000 Euro gelegen - rund 22 Prozent gegenüber dem Kurswert vom Freitag. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump sich wohlwollend zu einer strategischen Kryptowährungsreserve in den Vereinigten Staaten geäußert und Namen genannt.