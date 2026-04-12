Kryptisches Krypto-Verbrechen in Arnstadt: Bereits Freitag investierte ein 57-jähriger aus der Kreisstadt 200 Euro auf ein vermeintliches Bitcoin-Konto im Internet. Um den versprochenen Gewinn ausgezahlt zu bekommen, legte er nochmals fast 700 Euro nach. Erst als der Mann nochmals 2.000 Euro investieren sollte, um seinen Gewinn ausgeschüttet zu bekommen, wurde er stutzig und begab sich zur Polizei, berichtet diese.