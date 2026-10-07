Es wäre, nach Überzeugung der allermeisten Beteiligten, eine sehr, sehr große Überraschung gewesen, wenn es anders ausgegangen wäre – wenn die vermeintlichen Millionen auf dem Konto, die Rückzahlungen an die, die ihr Geld angelegt hatten, gesichert gewesen wären. Aber, sagt der Vorsitzende der Großen Strafkammer am Landgericht Meiningen zu Beginn des letzten Prozesstages, die Kripo in Suhl habe mitgeteilt, „der Versuch“, in dem man dem angeklagten Versicherungsmakler ermöglicht hatte, unter Aufsicht bei der Polizei auf seine beschlagnahmten Geräte und Unterlagen zuzugreifen, habe nicht im „Auffinden von Vermögenswerten“ geendet.