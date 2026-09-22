„Kam Ihnen das nicht komisch vor? Eine so hohe Rendite? Haben Sie gar nicht gefragt, wie das funktionieren soll?“ Der Richter, die Richterin, sie fragen ein ums andere Mal, einen Zeugen, den nächsten, noch einen. Am Landgericht Meiningen vor der Großen Strafkammer, werden am zweiten Verhandlungstag im Prozess um gewerbsmäßigen Betrug, der einem Versicherungsmakler und Vermögensvermittler aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen vorgeworfen wird, die mutmaßlich Betrogenen gehört.