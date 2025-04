Krumbiegel in Meiningen: Prinzen-Sänger sucht das Gespräch

„Kunst zu wachsen“ heißt ein Lied aus dem Schauspielabend „Die Rückeroberung der Hoffnung“, der am 23. März Premiere in den Kammerspielen des Staatstheaters Meiningen hatte. Produziert wurde der Song von Regisseurin Miriam Haltmeier – gemeinsam mit Sebastian Krumbiegel. Der Sänger der Kultband „Die Prinzen“ wird sich die Vorstellung am Samstag, 3. Mai, ansehen und anschließend mit dem Publikum ins Gespräch kommen. „Nachgespräch“ heißt dieses Angebot, das zu ausgewählten Vorstellungen dieser und anderer Inszenierungen am Staatstheater Meiningen angeboten wird. Immer dann, wenn ein Abend besonders zum Austausch von Gedanken anregt. Karten für die Vorstellung am 3. Mai sowie die Folgevorstellungen am 12. Juni und 28. Juni sind noch erhältlich.