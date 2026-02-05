Da steht es – das Monstrum. Sorry, der Wagen. Kaum zu glauben, dass ein ganz normaler Anhänger – ausgeliehen von der Fleischerei Stadler in Schnellbach – das Fundament bildet. Und nur gut, dass die Tischlerei Fräbel in Struth-Helmershof so viel Platz bietet, um den Koloss zu beherbergen. Immerhin ist er 8,50 Meter lang und vier Meter hoch. Seit Dezember wird täglich daran gebaut. „Das Motto kommt noch dran“, kommt es gleich aus mehreren Mündern des „Kronsteinexpresses“. Natürlich ist das noch streng geheim. Vor Faschingssonntag darf diesbezüglich nichts an die Öffentlichkeit dringen. Die Mannen vom „Kronsteinexpress“ erlauben ein Foto – vorm Wagen, aber das ist auch schon alles. Der Wagen selbst ist mit jeder Menge Holz verkleidet. Goldfolie blendet einen. Lautsprecher sind zu sehen. Und sieben Porzellantassen an Haken. Ansonsten schweigt sich die Gruppe aus.