Kronprinzessin von Norwegen: Mette-Marit jetzt auf Warteliste für Lungentransplantation

Oslo - Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit ist auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gekommen. Wie der Lungenspezialist Are Holm laut einer Mitteilung des norwegischen Hofes sagte, ist der Krankheitsverlauf der 52-Jährigen ernst. "Nach einer umfassenden medizinischen Bewertung wurde sie jetzt auf die Liste der Personen aufgenommen, die so schnell wie möglich eine Lungentransplantation erhalten sollen", sagte der Arzt am Osloer Universitätskrankenhaus demnach. Wie lange es dauern kann, bis eine passende Spenderlunge gefunden ist, ist bislang nicht bekannt.