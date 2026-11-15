Krokodilsichtung: Wieder Krokodil-Alarm in Thüringen - Attrappe im Bach

Saalfeld - Erst ein Krokodil im Teich, jetzt eins im Bach? Die Thüringer Polizei ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr mit einem täuschend echt aussehenden Reptil beschäftigt gewesen. In Rudolstadt hatte am Freitag eine Frau die Polizei alarmiert, weil sie in der sogenannten Remdaer Rinne ein Krokodil gesehen haben wollte. Ein sich zufällig in der Nähe befindlicher Kontaktbereichsbeamter überprüfte die Meldung und fand das Tier tatsächlich im Bach. Weil es sich nicht bewegte, berührte er es mit einem Zollstock. Dabei stellte sich heraus: Es handelte sich um eine sehr echt aussehende Attrappe.