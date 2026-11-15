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Krokodilsichtung Wieder Krokodil-Alarm in Thüringen - Attrappe im Bach

Ein Krokodil im Bach, ein Polizist mit Zollstock – und plötzlich treibt das vermeintliche Tier davon. Wenig später wird wieder eine Krokodilsichtung gemeldet - nicht das erste Mal in diesem Jahr.

Krokodilsichtung: Wieder Krokodil-Alarm in Thüringen - Attrappe im Bach
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Erneut hat es in Thüringen wegen einer Krokodil-Attrappe Fehlalarm gegeben. (Symbolbild) Foto: Matthias Schrader/dpa

Saalfeld - Erst ein Krokodil im Teich, jetzt eins im Bach? Die Thüringer Polizei ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr mit einem täuschend echt aussehenden Reptil beschäftigt gewesen. In Rudolstadt hatte am Freitag eine Frau die Polizei alarmiert, weil sie in der sogenannten Remdaer Rinne ein Krokodil gesehen haben wollte. Ein sich zufällig in der Nähe befindlicher Kontaktbereichsbeamter überprüfte die Meldung und fand das Tier tatsächlich im Bach. Weil es sich nicht bewegte, berührte er es mit einem Zollstock. Dabei stellte sich heraus: Es handelte sich um eine sehr echt aussehende Attrappe.

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Diese löste sich während des Einsatzes vom Ufer und trieb ab, wie die Polizei weiter berichtete. Wenige Stunden später wurde dann erneut das vermeintliche Krokodil gemeldet. Diesmal lag es jedoch an einer Stelle, von der aus es aus dem Bach geborgen werden konnte. Woher die Attrappe stammt, ist nach Angaben der Polizei bislang unbekannt.

Erst Anfang September waren in Altenburg Polizei und Feuerwehr mit Spezialausrüstung wegen eines täuschend echten Plüschkrokodils ausgerückt. Eine Passantin hatte Alarm geschlagen, weil sie glaubte, im Überlauf vom Großen zum Kleinen Teich ein Krokodil entdeckt zu haben. Bei näherer Betrachtung konnte jedoch Entwarnung gegeben werden: Anstelle eines gefährlichen Raubtiers war ein täuschend echt aussehendes Plüschtier gefangen worden. Nach einem öffentlichen Aufruf holte die Besitzerin das vermisste Kuscheltier für ihre Tochter dann einige Tage später bei der Feuerwehr ab.