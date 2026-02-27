Krötenwanderung: Land gibt Geld für Aufbau von Schutzzäunen

Erfurt (dpa/th) - Vielerorts in Thüringen stellen ehrenamtliche Helfer derzeit Schutzzäune und Eimer für Kröten, Frösche und Molche auf, um die Amphibien auf ihrer bevorstehenden Wanderung zu den Laichgebieten vor dem Überfahren durch Autos zu bewahren. Tierschützer sammeln die Tiere dort ein und bringen sie sicher über die Fahrbahn. Beim Schutz der wandernden Amphibien können sie auf finanzielle Unterstützung des Landes bauen: Je 100 Meter aufgestelltem Zaun werden auf Antrag 218 Euro gezahlt, wie das Thüringer Umweltministerium mitteilte.