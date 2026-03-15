Sie fallen ins Auge, die vielen Gelbwesten, die am Samstag an einigen Straßen der Stadt unterwegs sind. Nein, hier formiert sich nicht etwa Protest gegen Tankabzocke und Kriegstreiberei. Und auch für einen Ostermarsch ist es noch zu früh. Die Aufmerksamkeit der Männer und Frauen gilt jenen kleinen Lebewesen, die ohne ihre tatkräftige Hilfe im wahrsten Sinne des Wortes unter die Räder der Gesellschaft kommen würden. Die Rede ist von Erdkröten, Grasfröschen und Molchen. Für sie bauen die vielen freiwilligen Helfer des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu) an diesem verregneten März-Samstag Amphibienschutzzäune auf.