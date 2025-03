Krönung vor dem König Biathletin Preuß gewinnt erstmals Gesamtweltcup

Beim Weltcup-Finale am Osloer Holmenkollen in Norwegen bewies sie in der Rolle der Jägerin Nervenstärke und fing ihre Rivalin Lou Jeanmonnot, die auf der Schlussrunde unglücklich stürzte, mit einem Sieg noch ab. Die Französin hatte Preuß tags zuvor das Gelbe Trikot mit einem Sieg in der Verfolgung abgenommen und war mit einem Vorsprung von fünf Punkten in das letzte Rennen dieses Winters gegangen.