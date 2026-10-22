Dass er Hamiltons Erfolgs-Renningenieur Peter Bonnington auch für Antonelli gewinnen konnte, war ein weiter Faktor in der Erfolgsrechnung. "Es macht wirklich Spaß, mit Kimi zusammenzuarbeiten, aber er überrascht uns immer wieder", sagte der Brite mal während der aktuellen Saison. "Für mich ist er wie ein KI-Agent, der sich ständig weiterentwickelt und dazulernt", sagte Wolff einmal über Antonelli.

Menschliches Feintuning

Schon bei Hamilton wusste Wolff, was er zulassen konnte und musste, damit dieser das Beste aus sich rausholte. Ausnahmefahrer und -sportler brauchen nicht selten auch eine Ausnahmebehandlung - menschliches Feintuning. Erst recht, wenn sie am Limit und nicht selten auch darüber hinaus sind. So wie in der Formel 1. Einem Teamsport, in dem jeder einzelne Fahrer vom großen Solo-Ruhm träumt.

Um sich ein bisschen abzulenken, gönnte sich Antonelli vor dem möglichen Krönungswochenende einen Ausflug zu den NBA-Stars der San Antonio Spurs. In Austin kann der 1,72 Meter große Italiener, der fast bei jedem Rennen von seinem Vater begleitet wird, selbst zu einem der Großen der Formel 1 werden.

35 Weltmeister gibt es bisher, er wäre der 36. und Nachfolger von Lando Norris (McLaren). Auf jeden Fall wäre Antonelli der mit Abstand jüngste, der es je geschafft hat. Sebastian Vettel führt diese Rangliste immer noch an, 23 Jahre war er 2010 beim ersten seiner vier WM-Titel in Serie. "Ich wäre sehr glücklich für ihn", sagte Vettel jüngst: "Er hat ein unglaubliches Jahr."