Prag - Das deutsche Eiskunstlauf-Erfolgspaar Minerva Hase und Nikita Volodin hat seine Zukunft auch nach dem eindrucksvollen Gold-Triumph bei der Weltmeisterschaft in Prag weiter offen gelassen. "Wir haben gerade erst die Weltmeisterschaften hinter uns gebracht, daher hatten wir noch keine Zeit, um über die Zukunft zu sprechen", sagte Hase nach ihrem ersten WM-Titel mit Volodin. Nach Olympia-Bronze bei den Winterspielen in Italien vor fünfeinhalb Wochen krönte das Duo mit der Goldmedaille und einer persönlichen Bestleistung in der tschechischen Hauptstadt eine lange und strapaziöse Paarlauf-Saison.