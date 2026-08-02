Erneut stand die Open-Air-Bühne am Burgsee beim zweiten Livekonzert im Rahmen des 28. Bad Salzunger Kultursommers am vergangenen Samstagabend unter absolut beeindruckendem, alles hinwegfegendem und Herzen brechend leidenschaftlichem Bluesrock-Dauerbeschuss: Die kroatische Sängerin Vanja Sky feuerte zusammen mit ihren Bandkollegen unermüdlich eine unwiderstehliche Rockgranate nach der anderen ab, bis der Funke schließlich zündete und das wie so oft zunächst zurückhaltende Publikum nach Einbruch der Dunkelheit anfing, ausgelassen zu tanzen, mitzusingen und die Musik zu feiern.