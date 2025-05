Er ist als Kommissar Emil Perica des Kroatien-Krimis einem Millionenpublikum bekannt, hat in zahlreichen nationalen und internationalen Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt: Lenn Kudrjawizki kam als Baby nach Ostdeutschland und hat mit mittlerweile 49 Jahren eine beeindruckende Karriere vor und hinter der Kamera hingelegt. Doch ihn zeichnet noch mehr aus: Seine Liebe zur Musik und seine bewegende Lebens- und Familiengeschichte, die er in einem Buch aufgearbeitet hat. Sein Werk stellt er nun in bei einem Lesekonzert in Ilmenau vor. Was erwartet das Publikum?