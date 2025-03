Herbe Verluste für viele Anleger

Beunruhigt äußert sich Pötzsch jedoch über die Entwicklung bei Turbo-Zertifikaten. In diese Papiere, die mit einem Hebel ausgestattet sind, der Kursschwankungen verstärkt, investierten im betrachteten Zeitraum 2019 bis 2023 mehr als eine halbe Million Menschen in Deutschland. Rund 75 Prozent haben ihr Geld verloren: in den fünf Jahre mehr als 3,4 Milliarden Euro.