Kritischer Rohstoff: Lithiumvorkommen unter Thüringen – Potenzial für Jahrzehnte?

"Erst wenn diese mindestens zwei Jahre dauernden Analysen erfolgreich sein sollten, kann es im zweiten Schritt zu physischen Aufsuchungsarbeiten wie beispielsweise Bohrungen, kommen", heißt es. Dann wäre ein zusätzlicher Betriebsplan erforderlich, der genaue Standorte und Verfahren definiert.

Wann könnte eine tatsächliche Förderung beginnen?

Bei den Genehmigungen zur Erkundung geht es nicht um konkrete Handlungen zur Förderung. Dazu müssen noch bergrechtliche Betriebspläne vorgelegt und erlaubt werden. Für diese ist unter anderem ein gesondertes Beteiligungsverfahren notwendig. Vom Erstfund bis zur Produktion gingen in der Regel zwischen fünf und 15 Jahre ins Land, sagt Rohstoff-Experte Schmidt.

Wie das Lithium gewonnen werden könnte, ist aber schon klar: Perspektivisch geht das laut Umweltministerium im sogenannten Bohrlochbergbau, ähnlich der Tiefengeothermie. Dabei würde aus mehreren hundert Metern Tiefe Wasser gefördert, das Lithium enthalte.

Dasselbe Verfahren wolle ExxonMobil auch in den USA einsetzen, sagt ein Sprecher. Das Lithium wird demnach oberirdisch abgetrennt und vor Ort in batterietaugliches Material umgewandelt. Die restliche Sole werde dann wieder in den Untergrund zurückgeführt.

Das Verfahren gelte als flächenschonend, vergleichsweise emissionsarm und sei umweltfreundlicher als etwa der im Osterzgebirge geplante Bergbau, bei dem Lithium aus Festgestein unter Tage gewonnen werden soll und für den größere Aufbereitungsanlagen sowie eine Abraumhalde nötig wären.