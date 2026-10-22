Ein Fünftel der rund zehn Millionen Israelis sind arabische Staatsbürger. Laut Umfragen zeichnet sich bei der Parlamentswahl am Dienstag ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Lager von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und dem seiner Gegner ab. Die arabischen Parteien könnten zum Zünglein an der Waage werden. Netanjahu und seine politischen Verbündeten haben aber wiederholt die Beteiligung arabischer Parteien an politischen Bündnissen in Israel infrage gestellt. Auch Teile der jüdischen Opposition schließen eine Koalition mit arabischen Parteien aus.