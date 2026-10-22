München - Der Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, Lahav Shani, hat sich im Vorfeld der Wahl in seiner israelischen Heimat mit kritischen Worten an seine Landleute gewandt. In einem ungewöhnlichen persönlichen Statement rief er die Verantwortlichen auf, für die Versäumnisse im Zusammenhang mit dem Hamas-Massaker am 7. Oktober Verantwortung zu übernehmen, und sprach sich für die Gleichberechtigung der arabischen Bürger Israels bei den Wahlen aus. Shanis Text wurde auch auf Hebräisch in der Tageszeitung "Haaretz" veröffentlicht.