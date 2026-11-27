Düsseldorf/Bonn - Die Deutsche Telekom und Rheinmetall entwickeln zusammen eine Aufklärungsplattform für Betreiber kritischer Infrastruktur. Das Angebot einer "Multi Thread Protection" (auf deutsch etwa: Schutz vor mehreren Bedrohungen) solle Kunden vor Sabotage, Cyberangriffen, Drohnen und anderen Bedrohungen schützen, teilte die Telekom auf Anfrage mit. Die beiden Unternehmen brächten ihre jeweiligen Kernkompetenzen in die Partnerschaft ein, hieß es. Zuvor hatte die "Wirtschaftswoche" über die geplante Plattform berichtet.