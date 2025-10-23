Kritische Infrastruktur: Kommandeur mahnt zu mehr Eigenvorsorge im Krisenfall

Erfurt (dpa/th) - Die Bundeswehr in Thüringen hat zu mehr Eigenvorsorge im Krisenfall gemahnt. Noch immer würden sich zu viele Menschen in Deutschland darauf verlassen, dass sich "schon irgendjemand" darum kümmern werde, dass zum Beispiel Strom immer verfügbar sei, sagte der Kommandeur des Landeskommandos Thüringen der Bundeswehr, Oberst Klaus Glaab, in Erfurt. Jeder müsse für sich und sein privates Umfeld überlegen, wie die persönliche kritische Infrastruktur für einen Krisenfall abgesichert werden könne. Bei alten und kranken Menschen könnten etwa medizinische Geräte wichtig sein.