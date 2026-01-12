Kritische Infrastruktur: Bund kurz vor Einstieg bei Stromnetzbetreiber Tennet

Berlin - Der Bund steht kurz vor einem Einstieg beim Stromnetzbetreiber Tennet Deutschland. Konkret geht es um eine Beteiligung von 25,1 Prozent. Dafür veranschlagt sind in den kommenden Jahren rund 7,6 Milliarden Euro, wie aus einem Schreiben des Finanzministeriums an den Haushaltsausschuss des Bundestags hervorgeht. Dieses liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Zuerst hatte das Magazin "Politico" darüber berichtet. Tennet ist einer von vier Betreibern der deutschen Übertragungsnetze, der "Stromautobahnen".