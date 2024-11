Ermittlungen zu Umspannwerk laufen weiter

Im Mai war auch das Umspannwerk in Pößneck zweimal Ziel von Brandstiftungen gewesen. Zuerst wurden Kabel der Verteilerkästen in Brand gesetzt, die Flammen erloschen aber von selbst. Wenige Tage später wurden Zuleitungen der Steuerkästen in Brand gesetzt, es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Hier dauern die Ermittlungen noch an.