Kritische Infrastruktur Bayern warnt vor rechtlichen Lücken bei der Videoüberwachung

"Da geht es darum, eine rechtliche Lücke zu schließen, um Videoüberwachung rechtssicher zu ermöglichen", erklärte Herrmann. Konkret fordert der Freistaat von der Bundesregierung, Paragraf 4 des Bundesdatenschutzgesetzes so anzupassen, dass im Umfeld etwa von Umspannwerken, Rüstungsunternehmen und anderer privater sicherheitsrelevanter Anlagen künftig mehr Befugnisse zur Sicherung möglich sind - in erster Linie zur Videoüberwachung. Gefahren müssen der Staatsregierung zufolge bereits an Zugängen, Werksgrenzen und im Vorfeld der Anlagen erkannt werden können.