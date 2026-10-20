Kritische Infrastruktur Bayern warnt vor rechtlichen Lücken bei der Videoüberwachung

München - In Deutschland erschwert aus der Sicht Bayerns eine rechtliche Lücke die Überwachung der kritischen Infrastruktur. Zum besseren Schutz vor Drohnenüberflügen, Sabotageakten und hybriden Angriffen fordert der Freistaat daher von der Bundesregierung mehr Spielräume bei der Videoüberwachung. Die Staatsregierung will nun per Initiative im Bundesrat eine Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes durchsetzen, um Betreiber kritischer Infrastruktur zu stärken. Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) sprach nach einer Sitzung des Kabinetts von guten Erfolgsaussichten.