Zur Sängerin des Jahres wurde Elena Stikhina für ihre Interpretation der Jeanne in Tschaikowskys "Die Jungfrau von Orléans" an der Nationale Opera & Ballett in Amsterdam gewählt, wie es in der Mitteilung hieß. Als Dirigent des Jahres habe Thomas Guggeis, Generalmusikdirektor an der Oper Frankfurt, die Kritiker überzeugt. Dort sahen die Experten auch das Orchester des Jahres.