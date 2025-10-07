Kritik: Jusos gegen Polizeigesetz des SPD-Innenministers

"Eingriffsbefugnisse dürfen nie nur aus der Perspektive und Binnenlogik der Sicherheitsbehörden erlassen werden", heißt es in einem Antrag, über den die Jusos auf einer Landeskonferenz am kommenden Samstag und Sonntag in Weimar beraten wollen. Der Entwurf des Polizeiaufgabengesetzes stehe mit diesem Grundsatz nicht in Einklang.