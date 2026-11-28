In der Bürgerfragestunde des Stadtrates kritisierte Falko Seebode die neue Regelung, nach der alle Autofahrer auf dem Parkareal per Kamera erfasst werden.
Kritik im Stadtrat „Der Staat überwacht hier nichts“
Birgitt Schunk 28.11.2026 - 17:39 Uhr
Bürger-Kritik gab‘s in der Schmalkalder Stadtratssitzung an den geänderten Modalitäten auf dem Rewe-Parkplatz. Kameras sind unerwünscht - aber anderswo offenbar willkommen.
In der Bürgerfragestunde des Stadtrates kritisierte Falko Seebode die neue Regelung, nach der alle Autofahrer auf dem Parkareal per Kamera erfasst werden.