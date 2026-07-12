Kritik: Ferienunterkünfte in Thüringen oft nicht barrierefrei

Scheu vor finanziellem Aufwand

Der Mangel an barrierefreien Ferienunterkünften in Thüringen hat nach TTG-Beobachtung vor allem mit der Scheu von Betrieben vor dem finanziellen Aufwand für Umbauten - etwa Rampen für Rollstühle, ebenerdige Duschen in den Sanitärräumen oder die Verbreiterung von Türen - zu tun. Die TTG verweist hier auf ein noch bis 2030 laufendes Förderprogramm der Thüringer Aufbaubank, das allerdings für dieses Jahr schon ausgeschöpft sei.