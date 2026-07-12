Kritik: Ferienunterkünfte in Thüringen oft nicht barrierefrei

Erfurt (dpa/th) - Rampen für Rollstühle, Türen, durch die auch Rollatoren passen, behindertengerechte Toiletten: Thüringens Tourismusbranche hat nach Einschätzung von Behindertenvertretern in puncto Barrierefreiheit große Defizite. "Aus meiner Sicht besteht ein echter Mangel an barrierefreien Unterkünften", teilte der Landesbehindertenbeauftragte Dennis Petschner auf Anfrage mit. "Abgesehen von den Hotels im städtischen Raum gibt es kaum barrierefreie Ferienwohnungen oder Häuser als Urlaubsdomizile für ganze Familien."