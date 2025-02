Kritik des Flüchtlingsrats: Oft langes Warten auf Arbeitserlaubnis für Geflüchtete

Asylsuchende und Geflüchtete mit einer Duldung dürfen in der Regel nicht ohne Genehmigung der für sie zuständigen Ausländerbehörde einen sozialversicherungspflichtigen Job aufnehmen. Gleichzeitig haben immer mehr Kommunen in Thüringen damit begonnen, manche Geflüchtete zu gemeinnützigen Tätigkeiten zu verpflichten, zuerst hat dies der Saale-Orla-Kreis in einem größeren Umfang getan. Geflüchtete wurden dort etwa zu Reinigungsarbeiten in ihrer Unterkunft verpflichtet.