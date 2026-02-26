Kritik aus den eigenen Reihen: Bayern-SPD fordert Nachbesserungen am neuen Heizungsgesetz

Besserer Schutz von Mietern gefordert

"Gerade in Bayern sind die Mieten vor allem in den Ballungsräumen extrem hoch. Steigende Nebenkosten werden so schnell zum echten Problem für die Menschen, die unser Land am Laufen halten", betonte Bayerns Co-SPD-Chefin Ronja Endres. Mieterinnen und Mieter könnten eben nicht selbst entscheiden, welche Heizung eingebaut sei. "Es darf nicht sein, dass sie auf den steigenden Kosten für eine unrentable Gas- oder Ölheizung sitzen bleiben." Vermieter, die in den nächsten Jahren noch eine Gas- oder Ölheizung einbauen, sollten daher nur einen geringeren Anteil der Kosten auf die Miete umlegen dürfen.