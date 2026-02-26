Kritik aus den eigenen Reihen: Bayern-SPD fordert Nachbesserungen am neuen Heizungsgesetz

München/Berlin - Die SPD in Bayern fordert deutliche Nachbesserungen von der schwarz-roten Koalition beim Kompromiss zur Reform des Heizungsgesetzes. "Wir wollen die verpflichtende Energieberatung beim Heizungstausch beibehalten und eine Bezuschussung prüfen. Verbraucher brauchen Klarheit, bevor sie eine neue Heizung einbauen. Nur so wird deutlich, dass eine vermeintlich günstige Öl- oder Gasheizung bei steigenden Preisen schnell zur Kostenfalle werden kann", sagte Landeschef Sebastian Roloff der Deutschen Presse-Agentur in München.