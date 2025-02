Pürner hatte schon in den vergangenen Wochen mehrfach öffentlich gesagt, dass er darüber nachdenke, die Partei zu verlassen. Er hatte dies insbesondere mit dem parteiinternen Umgang miteinander begründet. Im BSW hatten zuletzt aber auch die Bundestagsabstimmungen zur Migration für Unruhe gesorgt, bei denen die Unionsfraktion Stimmen der AfD in Kauf genommen hatte. Bei dem Entschließungsantrag am Mittwoch vergangener Woche hatte sich das BSW im Bundestag enthalten, beim - letztlich gescheiterten - "Zustrombegrenzungsgesetz" am Freitag sogar zugestimmt.