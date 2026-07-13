Kritik an Verdi-Bundesvorstand: Handel-Arbeitgeber legen Tarifrunde in vier Ländern auf Eis

München - In der diesjährigen Tarifrunde im Einzelhandel haben die Arbeitgeber die Verhandlungen in vier Bundesländern vorerst auf Eis gelegt. Die anstehenden Gesprächsrunden in Bayern, Rheinland-Pfalz, dem Saarland und Berlin-Brandenburg sind abgesagt, wie der Handelsverband Bayern mitteilte. Die Arbeitgeber werfen dem Verdi-Bundesvorstand vor, eine Einigung in Baden-Württemberg unterlaufen zu haben - Verdi hatte in der "Lebensmittelzeitung" bereits widersprochen. Bundesweit gab es in den vergangenen Wochen zahlreiche Warnstreiks.