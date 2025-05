Kritik an Tesla-Chef: Gates: Millionen Kinder sterben wegen Musks Etatkürzungen

Gates selbst hatte in den vergangenen Jahren große Teile seines Vermögens in seine Stiftung eingebracht. Jetzt kündigte er an, dass die Gates Foundation in den kommenden 20 Jahren praktisch sein gesamtes Vermögen ausgeben und schließen werde. Er schätzt, dass die Ausgaben für die nächsten zwei Jahrzehnte über 200 Milliarden Dollar liegen werden.