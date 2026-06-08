Vor rund acht Jahren wagte Sabrina Loyal mit ihrem eigenen Konzept der mobilen Alltagshilfe den Schritt in die Selbstständigkeit. Sie setzt da an, wo die Angebote von Pflege- und Hauswirtschaftsdiensten oft aufhören. Schon vor Jahren sagte sie, dass Pflege mehr braucht als Minutenpläne, Formulare und Zuständigkeiten. Alte Menschen sollten möglichst lange selbstbestimmt zu Hause leben können, Angehörige aber nicht daran zerbrechen.