Kritik an Förderpraxis: ORH kritisiert Bayerns Förderungen von Agrar-Versicherungen

München (dpa/lby) - Bayerns Oberster Rechnungshof (ORH) hat die millionenschwere Förderpraxis des Landwirtschaftsministeriums für Versicherungen gegen mehrere Wetterrisiken für Landwirte wegen Ineffizienz massiv kritisiert. "Die verpflichtende Aufnahme des Risikos Hagel in die Förderung führt zu systembedingten Mitnahmeeffekten nicht nur in Einzelfällen. Bei Ausschluss bzw. Deckelung der Förderung von Hagelversicherungsprämien könnten erhebliche Fördermittel eingespart werden", heißt es in einer Stellungnahme des ORH. Die Finanzmittel müssten effizienter eingesetzt und die für 2026 geplante neue Förderrichtlinie klarer formuliert werden.