Miami - Der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter hat den Fußball-Weltverband und seinen Nachfolger Gianni Infantino im Fall des von den USA abgewiesenen Schiedsrichters scharf kritisiert. "Der amtierende Präsident sollte beweisen, dass er stärker ist als sein guter Freund im Weißen Haus, nicht wahr?", sagte Blatter der "L'Équipe" in Anspielung auf das gute Verhältnis von Infantino zu US-Präsident Donald Trump. "Wenn man sich von der Politik lenken lässt, ist das schlecht. Und die anderen Verbände sollten ebenfalls protestieren."