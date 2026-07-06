Kritik an Fans "Lameste Crowd" - Chuba teilt gegen Stuttgart aus

Chuba: "Vielleicht kriegt ihr nicht genug Sauerstoff wegen dem Kessel?"

Sie habe sich schon gefragt, ob das "einfach so eine süddeutsche Trägheit" sei, sagte Chuba. "Aber in München gehen die Leute ja immer crazy ab. Also irgendwas muss da mit euch falsch sein. Vielleicht kriegt ihr nicht genug Sauerstoff wegen dem Kessel", fragte Chuba in Anspielung auf die besondere topografische Lage der baden-württembergischen Landeshauptstadt. "Oder die Maultaschen liegen euch quer im Magen?" Hitzemann fügte hinzu :"Ihr seid feine Leute alle, aber bewegt euch ein bisschen." Es sei aber in der Tat sehr heiß gewesen bei dem jüngsten Konzert.