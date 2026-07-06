Kritik an Fans "Lameste Crowd" - Chuba teilt gegen Stuttgart aus

Stuttgart - Popstar Nina Chuba fragt sich, warum ihre Fans in Stuttgart so anders abgehen als etwa bei ihren Konzerten in München. "Stuttgart ist die lameste Crowd in Deutschland", sagte Chuba in ihrem Podcast mit Drummer Momme Hitzemann. "Jedes Jahr ist es immer so ein bisschen ... da wird sich nicht viel bewegt. Falls ihr aus Stuttgart kommt, sagt doch mal, woran das liegen könnte", fragte Chuba. Sie war Ende Juni beim Kessel Festival aufgetreten. Zuerst hatten die "Stuttgarter Nachrichten" berichtet.