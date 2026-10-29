Kritik an EU-Kommission Kanada wird vorerst kein assoziiertes EU-Mitglied

Carney: Es kommt nicht auf Bezeichnungen an

In diesem dominiert nun der bislang vor allem von Carney genutzte Begriff "Allianz für die Zukunft". Mit ihr wollen beide Seiten Handelshemmnisse abbauen, Investitionen erleichtern und sicherstellen, dass wichtige Rohstoffe, Medikamente und Technologien auch in Krisenzeiten verfügbar bleiben. Ein neuer Wirtschaftsrat soll Unternehmen beider Seiten zusammenbringen. Zudem ist laut dem Text auch eine Untersuchung zu der Frage vorgesehen, ob zusätzliche Flüssiggasexporte aus Kanada nach Europa machbar sind.

Carney maß der Streichung des Begriffes assoziierte Mitgliedschaft zunächst keine große Bedeutung bei. Er sagte zu dem Streit in der EU: "Es kommt nicht auf bestimmte Bezeichnungen oder Begrifflichkeiten an. Entscheidend ist, welchen Unterschied das für das Leben der Kanadierinnen und Kanadier machen wird."