Kritik an EU-Haushaltsplänen: Kaniber befürchtet EU-Kürzungen für die Landwirtschaft

München (dpa/lby) - Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber hat den Haushaltsvorschlag der EU-Kommission kritisiert. Eine Kürzung der Agrarausgaben um 20 Prozent missachte die Bedeutung der Landwirtschaft in der EU als die Sicherung der eigenen Ernährungsgrundlage und sei so nicht akzeptabel, sagte Kaniber in München. "Die inhaltlichen Vorschläge der EU-Kommission zur Gemeinsamen Agrarpolitik gehen in Teilen in die richtige Richtung – aber schöne Ansätze reichen nicht", erklärte Kaniber. Wenn weniger Geld aus Brüssel komme, müssten auch die Vorgaben weniger werden.