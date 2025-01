München (dpa/lby) - Annähernd 35.000 Menschen fordern per Unterschrift von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) einen Stopp der umstrittenen Gasbohrungen in Bayern. Die Umweltschutzorganisationen Bund Naturschutz in Bayern (BN), Greenpeace Bayern und Fridays for Future hatten vor drei Monaten zu der landesweiten Unterschriftensammlung aufgerufen.