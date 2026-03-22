Kritik an der Staatsregierung: Wo sind Bayerns Wölfe?

Ganze Wolfsrudel verschwunden

Konkret heißt es etwa auf die Frage nach Erklärungen zum Verschwinden der Wolfsrudel am Staffelsee, im Altmühltal und im Grenzgebiet zu Tschechien, dass der Staatsregierung dazu "nähere Erkenntnisse" nicht vorlägen. Weiter: "Das Monitoring zeigt, dass durchziehende Einzeltiere und abwandernde Jungtiere neue Territorien besiedeln, andere Territorien aber auch aufgegeben werden können. Gründe hierfür können beispielsweise Verschiebungen in der Nahrungsverfügbarkeit oder die Qualität des Lebensraumes sein." Ein Rudel aus dem Bayerischen Wald sei nach Tschechien umgesiedelt.