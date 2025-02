Kritik an Darstellerin Oscar-Favorit "Emilia Pérez" wegen Skandal-Tweets am Abgrund

Des einen Leid ist des anderen Freud

Vom Fauxpas Gascóns dürften in erster Linie das Drama "Der Brutalist" und das Musical "Wicked" (hinter "Emilia Pérez" mit je zehn Nominierungen an Platz zwei) profitieren. Aber auch der brasilianische Film "I'm Still Here", der wie "Emilia Pérez" sowohl in der Sparte "Bester Film" als auch "Bester internationaler Film" sowie "Beste Hauptdarstellerin" (Fernanda Torres) ins Rennen geht, hat nun plötzlich deutlich bessere Chancen.