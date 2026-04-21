Kritik an CDU-Reformplänen: Gerlach warnt vor Kliniksterben durch Krankenkassen-Reform

Tote Kliniken können nicht mehr wiederbelebt werden

Gerlach betonte, es brauche auch aus Sicht der CSU dringend eine Reform und es sei auch klar, dass diese keine Jubelstürme auslöse. Hinsichtlich des wirtschaftlichen Drucks bei den Kliniken würden die Reformpläne aber weitere Millionendefizite bedeuten, die auf jeden Fall verhindert werden müssten. Viele Krankenhäuser würden sich wegen laufender Transformationsprozesse und der angespannten Finanzlage in einer "vulnerablen Situation" befinden. In jedem Fall müsse verhindert, dass Kliniken schließen, da sie in der Folge nicht einfach durch einen anderen Träger wiederbelebt werden könnten.