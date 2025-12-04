Kritik an Arbeitsministerin: Bayerische Wirtschaft kritisiert Bas und lädt sie ein

Zusammen mit vbw-Präsident Wolfram Hatz wandte sich Brossardt in einem Brief, der der dpa vorliegt, nun an Bas und lud sie zum Gespräch nach München ein. In dem Schreiben heißt es unter anderem: "Wir hoffen, dass Sie die Wirtschaft als Ihren natürlichen Partner verstehen und nicht als Gegner." Durch den Aufruf fühlten sich viele Unternehmer aber angegriffen.