Kritik an Arbeitsministerin: Bayerische Wirtschaft kritisiert Bas und lädt sie ein

München/Berlin (dpa/lby) - Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft hat sich mit deutlicher Kritik und einer Einladung an Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) gewandt. Deren Äußerungen "im Zusammenhang mit der Rentendiskussion waren mehr als unglücklich", sagt vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Man müsse an einem Strang ziehen, um die voranschreitende Deindustrialisierung zu stoppen. "Das Trennende zu betonen und sich einer gestrigen Klassenkampfrhetorik zu bedienen, nützt in diesen herausfordernden Zeiten niemandem."