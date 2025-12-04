 
Kritik an Arbeitsministerin Bayerische Wirtschaft kritisiert Bas und lädt sie ein

Nach den umstrittenen Äußerungen der Arbeitsministerin ruft der Verband zum Dialog auf. Viele Unternehmer fühlten sich angegriffen.

Auf dem Juso-Bundeskongress hatte Bas sich kritisch über die deutschen Arbeitgeber geäußet. (Archivbild) Foto: Harald Tittel/dpa

München/Berlin (dpa/lby) - Die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft hat sich mit deutlicher Kritik und einer Einladung an Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) gewandt. Deren Äußerungen "im Zusammenhang mit der Rentendiskussion waren mehr als unglücklich", sagt vbw-Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt. Man müsse an einem Strang ziehen, um die voranschreitende Deindustrialisierung zu stoppen. "Das Trennende zu betonen und sich einer gestrigen Klassenkampfrhetorik zu bedienen, nützt in diesen herausfordernden Zeiten niemandem."

Bas hatte bei dem Juso-Treffen von ihrem Auftritt auf dem Arbeitgebertag berichtet und gesagt, dort sei ihr "besonders deutlich geworden (...), gegen wen wir eigentlich gemeinsam kämpfen müssen". Sie sei dort gefragt worden, wie viel soziale Sicherheit sich Deutschland überhaupt noch leisten wolle. 

Zusammen mit vbw-Präsident Wolfram Hatz wandte sich Brossardt in einem Brief, der der dpa vorliegt, nun an Bas und lud sie zum Gespräch nach München ein. In dem Schreiben heißt es unter anderem: "Wir hoffen, dass Sie die Wirtschaft als Ihren natürlichen Partner verstehen und nicht als Gegner." Durch den Aufruf fühlten sich viele Unternehmer aber angegriffen.