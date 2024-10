Kritik am Justizministerium Grüne und SPD: Probleme in JVA nicht ernst genommen

Horst Arnold, rechtspolitischer Sprecher der SPD, zufolge sind die Probleme im Strafvollzug im Hause Eisenreich offenkundig bislang nicht sehr ernst genommen worden. "Das Interesse an der Würde des Menschen war wohl doch nicht allzu groß", sagte er und spielte damit auf eine Äußerung Eisenreichs am Vormittag an. Der Minister hatte in seiner Stellungnahme gesagt: "Die Menschenwürde ist unantastbar, auch im Justizvollzug." Und weiter: "JVAs sind keine rechtsfreien Räume."