Die Beschwerden reißen nicht ab. Seit damit begonnen wurde, in Suhl und den zugehörigen Ortsteilen Glasfaserkabel zu verlegen, wird die Stadtverwaltung mit Klagen bedrängt. Anwohner beschweren sich darüber, dass Straßen und Gehwege, die wegen der Maßnahmen aufgerissen wurden, nicht wieder in ihrem ursprünglichen Zustand sind. Vielmehr wird davon berichtet, dass die Trassen noch immer gut sichtbar sind, weil sie nur notdürftig geflickt wurden.