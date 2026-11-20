Wenn es nach der Bundesregierung geht, könnten ab Januar viele Pflegebedürftige niemanden mehr haben, der mit ihnen zum Einkaufen fährt oder die Wohnung saubermacht. Der Grund: Das Pflegeneuordnungsgesetz, kurz PNOG, das am 18. Dezember beschlossen werden soll. Darin sind so viele Streichungen enthalten, dass es den Pflegediensten und Alltagsbegleitern den Schweiß auf die Stirn treibt. „Unsere Klienten haben Angst, dass im Januar keiner mehr zu ihnen kommt. Und wir wissen nicht, was wir ihnen sagen sollen“, bringt es eine Einrichtungsleiterin zum Pflegestammtisch auf den Punkt.