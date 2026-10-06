Die Sorge um die Sicherheit seiner Bürger gehört zu den Kernaufgaben des Staats, der zudem auch in Krisen und Katastrophen weiter für die Bürger da sein, also funktionieren muss. Da die Natur und der unfreundliche Teil der Menschheit stets ungeplant und ungewollt ihr Unwesen treiben, sind die notwendigen Vorbereitungen schon dann zu treffen, wenn deren Umsetzung überhaupt nicht nötig ist. Insofern ist es nicht nur normal, sondern überfällig, dass sich nun auch die Thüringer Landesverwaltung überlegt, ob Art und Niveau unserer Vorsorge noch ausreichend für unsere Bedürfnisse sind.